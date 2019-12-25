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ВС России улучшили позиции на двух направлениях, заявил Пушилин
Сегодня, 10:38
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ВС России улучшили позиции на двух направлениях, заявил Пушилин

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Глава ДНР рассказал о взятии под контроль ВС РФ ряда населенных пунктов.

Подразделения российских войск расширили зону контроля, а также улучшили позиции на краснолиманском и великоновоселковском направлениях в Донецкой Народной Республике.  Соответствующее заявление сделал журналистам телеканала "Россия-24" российский чиновник, глава ДНР Денис Пушилин. Эксперт заметил, что идет череда освобожденных из-под контроля киевского режима населенных пунктов. Одним из последних таких объектов является Поддубное. 

Противник пытается контратаковать и достаточно серьезными силами Редкодуб, но на данный момент можем говорить, что наши подразделения отражают атаки противника и стараются улучшить свои позиции и здесь.

Денис Пушилин, глава ДНР

Губернатор нового региона страны уточнил, что ВС РФ улучшили позиции в Часовом Яре. По мнению Дениса Пушилина, в обозримой перспективе администрация видит освобождение данного населенного пункта от ВСУ. Следом за ним внимание будет обращено на Константиновку.

Пушилин: ВС РФ наступают на красноармейском направлении широким фронтом.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.

Теги: всу, денис пушилин, днр, сво, часов яр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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