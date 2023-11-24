Российские Вооруженные силы наступают на красноармейском направлении в Донецкой народной республике широким фронтом. Соответствующее заявление сделал журналистам телеканала "Россия-24" губернатор ДНР Денис Пушилин. Чиновник напомнил аудитории, что согласно официальным заявлениям от министерства по обороне нашей страны, за прошлую неделю бойцы освободили ряд населенных пунктов как на великоновоселковском направлении, так и на красноармейском направлении.

Это Новосергеевка, если говорить о красноармейском направлении. И в целом можно говорить, что там идет наступление наших подразделений широким фронтом. Денис Пушилин, глава ДНР

Глава нового региона России уточнил в социальных сетях, что военнослужащие взяли под своей контроль территорию между реками Мокрые Ялы и Волчья, расположенную в западной части ДНР. В настоящее время противник перебрасывает резервы на этот участок линии соприкосновения. Денис Пушилин заметил, что на великоновоселковском направлении, после населенного пункта Запорожье, следующими локациями, которые достаточно быстро были освобождены от представителей киевского режима, стали Шевченко, Ялта и Красная Звезда.

Пушилин: ВС РФ освободили населенные пункты ДНР, откуда ВСУ контрнаступали в 2023 году.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.