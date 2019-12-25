Глава ДНР рассказал об оперативной ситуации на линии фронта Донбасса.

Освобождение села Запорожье в ДНР российскими войсками создает выгодные тактические условия для дальнейшей работы Вооруженных сил нашей страны в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал журналистам телеканала "Россия-24" губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник добавил, что с освобождением поселка Перебудова из-под контроля киевского режима военнослужащие очистили от Вооруженных сил Украины все населенные пункты, откуда противник начинал свое контрнаступление в 2023 году. Эксперт пояснил, что говорит о достаточно знаковых изменениях на линии соприкосновения на Донбассе.

Также населенный пункт Запорожье, который был освобожден рядом с Комаром. Это уже днепропетровское, по сути, направление его правильно называть, не великоновоселковское. Теперь это тоже создает достаточно выгодные позиции для наших подразделений Денис Пушилин, глава ДНР

Глава нового региона России добавил, что сейчас украинские войска перебрасывают резервные силы в районе населенного пункта Котлино, расположенного в западном направлении от города Красноармейска. Денис Пушилин указал, что на оперативном направлении существует ряд горячих точек, где ВС все еще сопротивляются и пытаются контратаковать ВС РФ.

Пушилин: ВСУ продолжают перебрасывать резервы на красноармейское направление.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.