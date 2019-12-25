Глава ДНР прокомментировал отказ Киева забрать у России тела погибших украинских солдат.

Вооруженные силы Украины перебрасывают резервные подразделения на красноармейское направление специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал журналистам телеканала "Россия-24" губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин. Эксперт заметил, что сейчас на оперативном направлении фиксируется "достаточно горячая обстановка", а противник продолжает сопротивляться, хотя армия киевского режима несет большие потери в живой силе. Глава ДНР добавил, что российские Вооруженные силы также продвигаются на краснолиманском участке линии соприкосновения, ломают логистические связи у ВСУ и улучшают собственные позиции в направлении Северско-Краматорской агломерации. Дополнительно чиновник указал на недопустимость решения украинской стороны по отказу забрать тела военнослужащих ВСУ, погибших в зоне СВО.

Вооруженные силы РФ министерство обороны при освобождении населенных пунктов проводят определенную работу и собирают тела погибших, в том числе и противника, проводят анализ ДНК, а также при возможности проводят идентификацию тел погибших. Денис Пушилин, глава ДНР

Денис Пушилин подчеркнул, что сбор и передача тел украинских бойцов важны не только с гуманитарной точки зрения, но также и в целях недопущения развития эпидемий.

В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.