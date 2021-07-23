В ДНР за неделю сорвали более 500 атак украинских беспилотников

Денис Пушилин рассказал о работе УФСБ и ПВО по отражению атак украинских беспилотников.

За минувшую неделю система "Купол Донбасса" перехватила 509 атак беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление через собственный Telegram-канал сделал губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ. Известно, что над небом Донецка и Макеевке успешно нейтрализован 161 дрон ВСУ, а над Горловкой – 348 таких БПЛА.

Ежедневно враг предпринимает попытки бить по инфраструктуре Горловки. Особый акцент ставит на объектах жизнеобеспечения – это трансформаторы, подстанции, котельные и т.д. То есть враг делает всё, чтобы причинить как можно больше страданий людям. сообщение от Дениса Пушилина в ТГ-канале

По словам местного чиновника, атаки украинскими беспилотниками начали носить массовый характер. По окраинам города работали рои FPV-дронов, вглубь города пытались залетать БПЛА самолетного типа. На текущий момент власти нового российского региона развернули в Горловке усовершенствованную систему РЭБ "Купол Донбасса", нацеленную на пресечение таких террористических нападений врага. Современные технологии позволяют одновременно отслеживать и перехватывать большое количество воздушных целей ВСУ. Для примера, 23 мая единовременно перехвачены четыре ударных беспилотника украинского производства Raybird-3 и "Бородавочник". Опасные объекты были направлены критически важный для региона объект энергетической промышленности – Зуевскую теплоэлектростанцию (ТЭС), которая питает несколько районов в ДНР.

В ДНР за неделю сорвали свыше 240 воздушных атак ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.