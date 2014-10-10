В ДНР за неделю сорвали свыше 240 воздушных атак ВСУ

"Купол Донбасса" продолжает выполнять задачи по защите нового российского региона.

Свыше 240 воздушных атак Вооруженных сил Украины сорвано над крупными городами в Донецкой народной республике за минувшую неделю. Соответствующими статистическими данными с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления российского силового ведомства по новому региону страны. Известно, что системе "Купол Донбасса" удалось зарегистрировать и пресечь 241 попытку со стороны беспилотников армии киевского режима пересечь охраняемый периметр вблизи населенных пунктов Донецка, Макеевки и Горловки. В частности, 15 мая была отражена атака 19 новейших образцов БПЛА ВСУ на Донецк, Макеевку, Ясиноватую и тыловые города в ДНР. Горловку ВСУ пытались атаковать двумя дронами типа "летающее крыло" и двумя квадрокоптерами, вооруженными боевыми зарядами.

Всего за неделю система РЭБ перехватила 49 вражеских беспилотников над Горловкой. пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

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Фото и видео: УФСБ по ДНР