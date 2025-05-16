МВД совместно с ФСБ раскрыло аферу с Пушкинскими картами на более чем 30 млн рублей

Мошеннические схемы пресечены в Рязанской и Новосибирской областях.

Аферу с "Пушкинскими картами" на сумму более 30 миллионов бюджетных денежных средств выявили российские правоохранительные органы из Рязанской и Новосибирской областей при содействии региональных управлений ФСБ России. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Согласно предварительным сведения от полиции, мошенники работали по схожим криминальным схемам. После регистрации на платформе "PRO.Культура.РФ" злоумышленники анонсировали публике культурные мероприятия, которые фактически не проводились. Деньги от продажи билетов, оплата которых производилась в рамках государственной программы, аферисты оставляли себе.

По имеющимся данным, бывший заведующий отделом одного из рязанских музеев организовал через посредников продажу билетов от имени держателей "Пушкинских карт" и обеспечил их фиктивное гашение на входе в учреждение. пресс-служба МВД РФ

Для того, чтобы завладеть деньгами, поступающими на счет музея, фигурант расследования зарегистрировал индивидуальных предпринимателей из числа своих родственников и знакомых. С этими лицами были заключены фиктивные договоры на оказание услуг. Поступившие средства в общей сумме, превышающей 10 миллионов рублей, позже были обналичены и переданы в личное распоряжение злоумышленника. Противоправная деятельность велась мужчиной в период с апреля 2023 года по май 2024 года.

Следственные органы уверены, что аналогичным способом в Новосибирске были похищены более 22,4 миллионов рублей. С мая по июль 2022 года трое местных жителей продавали билеты клиентам на экскурсии. Стоимость одной поездки составляла около четыре тысяч рублей. Однако осмотр достопримечательностей в реальности не проводился, а денежные средства фигуранты уголовного дела тратили на личные нужды. В отношении преступников ведутся дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото и видео: МВД Медиа