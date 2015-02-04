В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, как снизить риск заражения в водоемах и бассейнах

Специалисты рекомендуют не глотать воду в общественных местах для купания.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти рассказали, как снизить риск заражения в бассейнах и открытых водоемах. До 80% инфекций можно предотвратить, соблюдая базовые правила безопасности.

В частности, специалисты рекомендуют не глотать воду в общественных местах для купания, даже чистая вода содержит возбудителей кишечных инфекций, вирусы гепатита А и паразитов. Также не стоит купаться с открытыми ранами: мелкие порезы, ссадины и царапины – путь для бактерий.

До и после купания важно принять душ, это помогает смыть потенциально опасные микроорганизмы и снизить риск развития кожных заболеваний. В бассейнах запрещено плавать без шапочки, посещать его с симптомами болезней и грибковых инфекций.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге все водоемы не пригодны для купания.

Фото: Piter.TV