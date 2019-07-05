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В Петербурге все водоемы не пригодны для купания
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В Петербурге все водоемы не пригодны для купания

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В городе отобрали 144 пробы воды в девяти акваториях.

На 8 июля в Петербурге не выявлены пляжи, пригодные для купания. Проверку проводили сотрудники регионального Роспотребнадзора. 

В городе отобрали 144 пробы воды в девяти акваториях на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. А в Ленобласти отобрано 120 проб воды в 20 зонах рекреаций. Купаться можно на пяти пляжах реки Бурной, озер Отрадное, Раздольное, Снетковское и Царицыно. 

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: в петербургском "Водоканале" напомнили, почему нельзя купаться в фонтанах. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: водоемы, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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