В Петербурге все водоемы не пригодны для купания

В городе отобрали 144 пробы воды в девяти акваториях.

На 8 июля в Петербурге не выявлены пляжи, пригодные для купания. Проверку проводили сотрудники регионального Роспотребнадзора.

В городе отобрали 144 пробы воды в девяти акваториях на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. А в Ленобласти отобрано 120 проб воды в 20 зонах рекреаций. Купаться можно на пяти пляжах реки Бурной, озер Отрадное, Раздольное, Снетковское и Царицыно.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: в петербургском "Водоканале" напомнили, почему нельзя купаться в фонтанах.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)