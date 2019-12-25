В петербургском "Водоканале" напомнили, почему нельзя купаться в фонтанах

Купание в фонтанах негигиенично: вода в чашах не предназначена для питья.

В Петербурге 2 и 3 июля ожидается жаркая погода, заявили синоптики. По случаю в "Водоканале" напомнили, почему нельзя купаться в фонтанах.

Дело не только в высокой вероятности получить травму, находясь в водном сооружении. Помимо прочего, купание в чаше фонтана нередко становится причиной поломки оборудования. Неполадки из-за купающихся требуют внепланового ремонта и временного вывода поврежденного сооружения из эксплуатации. К поломкам также приводит любой мусор: останавливается работа насоса. Пресс-служба "Водоканала"

Помимо этого, купание в фонтанах негигиенично: вода в чашах не предназначена для питья. Она циркулирует по замкнутому кругу. Водные сооружения привлекают птиц, а высокая температура способствует размножению бактерий.

Фонтан – это элемент благоустройства, а не плавательный бассейн. Давайте бережно относиться к архитектурному достоянию нашего любимого города! Пресс-служба "Водоканала"

Фото: Piter.TV