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В петербургском "Водоканале" напомнили, почему нельзя купаться в фонтанах
Сегодня, 10:59
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В петербургском "Водоканале" напомнили, почему нельзя купаться в фонтанах

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Купание в фонтанах негигиенично: вода в чашах не предназначена для питья.

В Петербурге 2 и 3 июля ожидается жаркая погода, заявили синоптики. По случаю в "Водоканале" напомнили, почему нельзя купаться в фонтанах. 

Дело не только в высокой вероятности получить травму, находясь в водном сооружении. Помимо прочего, купание в чаше фонтана нередко становится причиной поломки оборудования. Неполадки из-за купающихся требуют внепланового ремонта и временного вывода поврежденного сооружения из эксплуатации. К поломкам также приводит любой мусор: останавливается работа насоса. 

Пресс-служба "Водоканала" 

Помимо этого, купание в фонтанах негигиенично: вода в чашах не предназначена для питья. Она циркулирует по замкнутому кругу. Водные сооружения привлекают птиц, а высокая температура способствует размножению бактерий. 

Фонтан – это элемент благоустройства, а не плавательный бассейн. Давайте бережно относиться к архитектурному достоянию нашего любимого города! 

Пресс-служба "Водоканала" 

Фото: Piter.TV 

Теги: водоканал, фонтаны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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