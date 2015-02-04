Русский театр в Таллине получил новое название без национальной привязки

Теперь театр называется в переводе с эстонского языка "Сердце города".

Министр культуры Эстонии Хейди Пурга подписала указ о том, что Русский театр в Таллине официально получил новое название. Соотыветствующей информацией с аудиторией поделились иностранные журналисты из телерадиокомпании ERR. Известно, что объект в столице теперь будет называться Театр Сюдалинна, сообщает телерадиокомпания ERR. Речь идет о единственном в прибалтийской республике профессиональном театре, где зрители могут увидеть постановки на русском языке. Сюдалинна в переводе с эстонского означает "Сердце города". Театр продолжит давать спектакли преимущественно на русском языке.



Министр культуры Хейди Пурга подписала приказ, согласно которому Русский театр официально сменил название на Театр Сюдалинна. Вместе с изменением наименования утверждена и новая редакция устава учреждения. заявление ERR

Напомним, что в июне ERR сообщала, что директор Русского театра в Таллине Анне-Ли Пяйв представила его новое название - без национальной привязки. Ранее бывший председатель совета театра Яак Аллик упоминал публично о том, что не видит причин для переименования. При этом эксперт оценил новое название как крайне неудачное.

Мужчина из Испании пытался провезти через Ивангород картины и вазы на 7,2 млн рублей.

Фото: pxhere.com