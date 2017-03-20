Мужчина из Испании пытался провезти через Ивангород картины и вазы на 7,2 млн рублей

В багаже задержанного нашли художественные полотна на деревянных рамах, графические рисунки, постеры и вазы.

Россиянин, проживающий в Испании, попытался незаконно провезти через Ивангород произведения искусства на 7,2 млн рублей. Об этом сообщили в СЗТУ 19 июня.

Мужчина следовал из Эстонии через пешеходную часть пункта пропуска, он выбрал "зеленый" коридор, заявив тем самым, что у него нет товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию. В багаже задержанного нашли художественные полотна на деревянных рамах, графические рисунки, постеры и вазы. По его словам, все это – личная коллекция. Работы приезжий вез в Москву на выставку, посвященную цирковому искусству.

Согласно экспертизе, вазы и часть картин выполнены в начале века. Остальное принадлежит испанскому художнику. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что кингисеппские таможенники пресекли перемещение через границу столетней немецкой виолончели.

Видео, фото: пресс-служба СЗТУ