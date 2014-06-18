Кингисеппские таможенники пресекли перемещение через границу столетней немецкой виолончели

Возбуждено административное расследование по статье 16.2 ч.1 КоАП РФ ввиду факта попытки незаконного провоза культурных ценностей через государственную границу.

Таможенники Северо-Западного таможенного управления предотвратили попытку перемещения через пункт пропуска Ивангород контрабандной виолончели. Инцидент произошел на российско-эстонской границе, сообщает пресс-центр СЗТУ.

Мужчина 49 лет, уроженец Сирии, пытался перейти границу пешком по зелёному коридору, минуя процедуру обязательного декларирования личных вещей. Во время осмотра сумки гражданина должностное лицо обнаружило музыкальное изделие в чехле, оказавшееся старинной виолончелью с приложенным к ней использованным смычком. Сам задержанный объяснил покупку инструмента как приобретение подержанного товара в столице Германии — Берлине, купленного для дочери, учащейся в музыкальной школе.

Поскольку музыкальный инструмент представляет историческую ценность, был организован экспертный осмотр. Экспертиза установила, что виолончель изготовлена известной немецкой фирмой "Саксонская мануфактура музыкальных инструментов Шустера и Ко" в г. Маркнойкирхене в начале ХХ столетия. Её сегодняшняя рыночная оценка составляет почти 511 тысяч рублей.

Кингисеппской таможней возбуждено административное расследование по статье 16.2 ч.1 КоАП РФ ввиду факта попытки незаконного провоза культурных ценностей через государственную границу.

Ранее мы сообщили о том, что кингисеппские таможенники нашли винтажные статуэтки и посуду в сумке россиянки.

Видео: пресс-служба СЗТУ