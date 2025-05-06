Кингисеппские таможенники нашли винтажные статуэтки и посуду в сумке россиянки

Отдельно выделялись восемь фарфоровых статуй знаменитых наполеоновских маршалов Франции, включая Лафайета, Келлермана, Дюмурье, Мортье и Экзельмана, созданных в Германской Демократической Республике более полувека назад.

Сотрудники таможенной службы задержали 56-летнюю женщину на пункте пограничного контроля Ивангород в зоне упрощённого ("зелёного") прохождения границы. Во время проверки личных вещей инспектор заметил среди прочих предметов багаж нарушительницы коллекцию старинных предметов домашнего обихода: фарфоровые фигурки, декоративные изделия, бронзовые осветительные приборы, посуду и прочие предметы интерьера общей массой 22 кг. Задержанная заявила, что приобрела всю партию антиквариата на аукционе для собственных нужд.

Предметы были отправлены экспертам для оценки исторической и культурной ценности. Специалистами определено, что большая часть приобретённых изделий относится к бытовой технике и предметам повседневного пользования советского производства, изготовленных менее века назад. Однако отдельно выделялись восемь фарфоровых статуй знаменитых наполеоновских маршалов Франции, включая Лафайета, Келлермана, Дюмурье, Мортье и Экзельмана, созданных в Германской Демократической Республике более полувека назад. Эти предметы признаны специалистами объектами культурного наследия, обладающими значительной историко-культурной ценностью. Общая оценочная стоимость найденных артефактов составляет порядка 412 102 рублей согласно рыночной оценке аналогичных объектов отечественного рынка антиквариата.

Начальник Ивангородского международного автомобильного пропускного пункта Евгений Скорюков уточнил, что указанные предметы требуют обязательного таможенного оформления. Учитывая нарушение правил перемещения культурных ценностей через границу, в отношении задержанной возбуждено административное производство по статье 16.2 части 1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Ранее мы сообщили о том, что петербургские таможенники передадут в зону СВО товары стоимостью более 5,8 млн рублей.

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ