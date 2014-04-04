Петербургские таможенники передадут в зону СВО товары стоимостью более 5,8 млн рублей

Все товары были признаны незаконно перемещенными через таможенную границу ЕАЭС.

Должностные лица Санкт-Петербургской таможни передали воинским частям Ленинградского военного округа товары, обращенные в федеральную собственность, ранее изъятые в ходе таможенной проверки, на сумму более 5,8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможнни.

Сотрудники таможни организовали передачу военнослужащим товаров народного потребления, сетевого оборудования, электронной и бытовой техники. Все эти товары были изъяты в ходе проведения выездной таможенной проверки. В дальнейшем они будут направлены в зону СВО.

Более 4600 единиц товаров (лопаты, отвертки, зарядки, чайники, батарейки и пауэрбанки), были признаны незаконно перемещенными через таможенную границу ЕАЭС.

По решению суда изъятое имущество обращено в федеральную собственность. Сотрудники таможни оформили все необходимые документы перед передачей товаров в зону специальной военной операции.

В рамках акции "Огонь памяти" из Мурманска в Петербург отправили лампаду с частицей Вечного огня. Передача состоялась около мемориала "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны".

Фото: пресс-служба СЗТУ