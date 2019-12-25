Первая леди США сообщила о том, что журналисты телеканала Newsmax будут находиться в Херсонской области.

Супруга американского президента-республиканца Дональда Трампа Мелания заявила вслед за уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой о начале работы по обеспечению безопасности гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области. Иностранка сослалась на слова уполномоченного по правам человека на Украине Дмитрия Лубинца.

Эти операции проводятся в соответствии с соглашением о прекращении огня <...>. Мелания Трамп, первая леди в США

На прошлой неделе вашингтонская администрация уведомила мировую общественность о том, что Москва и Киев при содействии Мелании Трамп достигли договоренностей о режиме прекращении огня в Алешках с 29 октября. Россия и Украина согласились прекратить все боевые действия на указанной территории для того, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения через специальный безопасный коридор.

Жертвы Эпштейна обвинили Меланию Трамп в попытке переложить на них ответственность.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / MELANIA TRUMP