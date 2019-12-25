Аферисты предлагают восстановить доступ к личному кабинету, чтобы получить коды из СМС.

Мошенники начали использовать временную недоступность личного кабинета на сайте петербургского "Водоканала" для обмана горожан. Злоумышленники связываются с пользователями от имени сотрудников предприятия и предлагают восстановить доступ к сервису. Под этим предлогом они пытаются выманить коды из СМС и другие конфиденциальные сведения.

В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" предупредили, что раздел "Личный кабинет" на официальном сайте сейчас не работает из-за технических работ. Этим обстоятельством пользуются аферисты: они отправляют петербуржцам подозрительные ссылки и предлагают выполнить инструкции якобы для восстановления доступа.

Предприятие напомнило, что нельзя передавать посторонним коды из СМС или вводить их по просьбе неизвестных людей. Горожанам также советуют не переходить по сомнительным ссылкам и не выполнять указания незнакомых собеседников.

Проверить информацию о работе сервиса и узнать предполагаемые сроки его восстановления можно по телефону горячей линии "Водоканала": 305-09-09. О возобновлении работы личного кабинета предприятие сообщит дополнительно.

Мошенники стали чаще выманивать у петербуржцев золотые украшения.

Фото: Piter.tv