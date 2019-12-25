Распоряжение о назначении подписал градоначальник.

Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов объявил о кадровых изменениях в городской администрации. Юлия Смирнова, ранее возглавлявшая Комитет по информатизации и связи, назначена на должность специального представителя губернатора Санкт‑Петербурга, сообщила пресс-служба Смольного.

В связи с переходом Юлии Смирновой на новую позицию в структуре комитета произошли перестановки. С 19 ноября 2026 года обязанности председателя Комитета по информатизации и связи будут временно исполнять Игорь Никонов, занимавший до этого пост первого заместителя председателя комитета.

Ранее Евгений Матросов занял должность врио главы администрации Красногвардейского района Петербурга.

Фото: пресс-служба Смольного