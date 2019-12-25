Евгений Матросов стал врио главы администрации Красногвардейского района Петербурга

Беглов назначил нового руководителя Красногвардейского района.

Евгений Матросов назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Красногвардейского района Петербурга. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном, пишет spb.aif.ru.

К новым обязанностям Матросов приступил 11 ноября. В администрации района он работает с 2011 года. В 2017 году его назначили заместителем главы.

До этого Матросов в течение 7 лет трудился в Комитете финансового контроля Петербурга, где занимал пост заместителя председателя.

Ранее администрацию Красногвардейского района возглавлял Андрей Хорт. Он оставил должность после назначения вице-губернатором Петербурга, ответственным за информационную безопасность.

Фото: администрация Красногвардейского района Петербурга