Если преступник до сих пор жив, ему сейчас 69 лет.

Результаты генетической экспертизы не подтвердили информацию о том, что орский маньяк жил в Магадане. До этого местная жительница заявила, что состояла в отношениях с преступником, сообщил источник 360.ru.

По словам женщины, она восемь лет жила с орским маньяком. Чтобы изменить внешность, он сделал несколько пластических операций. Из-за послеоперационных последствий преступнику приходилось клеить пластыри за ушами. Также он часто менял имя, фамилию и отчество.

Орского маньяка разыскивают подозревают в похищениях, изнасилованиях и убийствах женщин в Оренбургской области с 2006 по 2012 год. Если преступник до сих пор жив, ему сейчас 69 лет. Также он входит в список самых разыскиваемых преступников. За оказание помощи в розыске объявлено вознаграждение в 1 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что об обнаружении убившего 100 женщин орского маньяка заявляло МВД по Красноярскому краю.

Фото: МВД России