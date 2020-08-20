Результаты генетической экспертизы не подтвердили информацию о том, что орский маньяк жил в Магадане. До этого местная жительница заявила, что состояла в отношениях с преступником, сообщил источник 360.ru.
По словам женщины, она восемь лет жила с орским маньяком. Чтобы изменить внешность, он сделал несколько пластических операций. Из-за послеоперационных последствий преступнику приходилось клеить пластыри за ушами. Также он часто менял имя, фамилию и отчество.
Орского маньяка разыскивают подозревают в похищениях, изнасилованиях и убийствах женщин в Оренбургской области с 2006 по 2012 год. Если преступник до сих пор жив, ему сейчас 69 лет. Также он входит в список самых разыскиваемых преступников. За оказание помощи в розыске объявлено вознаграждение в 1 млн рублей.
Ранее мы сообщали, что об обнаружении убившего 100 женщин орского маньяка заявляло МВД по Красноярскому краю.
Фото: МВД России
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