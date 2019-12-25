Подозреваемого в расправе над сотней женщин заметили в Красноярском крае.

Стало известно об обнаружении убившего 100 женщин Орского маньяка. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД по Красноярскому краю. Подозреваемого по имени Валерий Андреев заметили местные жители.

Напомним, что мужчину 1957-го года рождения обвиняют в изнасиловании и расправе над сотней жертв. Преступления совершались в период с 2006 по 2013 года. Ранее Андреев проживал в городе Орск вместе с семьей. Его положительно охарактеризовывали соседи. Знакомые считали его вежливым и добропорядочным человеком, без вредных привычек.

Предполагаемый преступник работал водителем грузового автомобиля в течение 15 лет. Он не состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Летом 2012 года мужчину задержали после того, как свидетели рассказали о том, что пропавшая девушка садилась к Андрееву в машину. После допроса водителя отпустили. Он скрылся от правоохранительных органов.

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