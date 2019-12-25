В Москве задержали Бутовского маньяка

На счету 29-летнего маньяка минимум 7 нападений на женщин.

В Москве задержали маньяка, нападавшего на женщин в Бутово.

ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову сообщает, что в столице задержан мужчина, подозреваемый в серии изнасилований. Уточняется, что только с 3го июля маньяк напал на 7 женщин. Действовал он в основном в вечернее время в районе Южное Бутово столицы.

Мужчину удалось найти и задержать. Им оказался молодой человек 1991 года рождения. В отношении его возбуждено уголовное дело. 3 жертвы маньяка его уже опознали.

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