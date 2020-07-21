Отправлен на пожизненное: В Татарстане мужчина убил жену, пасынка и родного 2-летнего сына

Суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы.

Суд приговорил мужчину к пожизненному за убийство 3х человек.

ТАСС из зала суда сообщает, что Верховный суд Татарстана во вторник, 21 июля, приговорил к пожизненному лишению свободы жителя города Менделеевска Айнура Харисова за убийство бывшей супруги, пасынка и малолетнего сына. Суд признал мужчину виновным в убийстве 3х человек, в том числе малолетнего, и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Напомним, трагедия произошла 3 декабря 2019 года около 3 часов ночи в городе Менделеевске (Татарстан). Бывший муж и отец приехал навестить своего ребенка. Вечером мужчина сильно напился. В сильном алкогольном опьянении мужчина схватился за нож и набросился на членов семьи. От рук пьяного агрессивного мужчины погибла женщина, 19-летний пасынок и родной 2-летний сын.

Одиннадцатилетний сын получил ножевые ранения, но смог убежать. Мальчик потом рассказал, что проснулся ночью от криков. Когда его старший брат и мама были мертвы, очень громко плакал двухлетний ребёнок. Средний брат хотел выскочить из комнаты, но на него напал отчим с ножом, сказав, что к нему он придёт позже. Злоумышленник закрыл все двери на замок, а окровавленный мальчик в одних трусах выпрыгнул из окна и прибежал в магазин просить о помощи.

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Видео:Telegram/ Lshot