Видео: Отчим, регулярно избивавший 2-летнего малыша, расплакался в суде из-за страха

Молодой мужчина, жестоко избивавший пасынка, испугался изолятора.

В сети опубликовано видео из суда с мужчиной, который избивал 2-летнего мальчика.

Сегодня ранее Piter.TV рассказывал жуткую историю, которая произошла в Дмитрове Московской области. У входа в СНТ был найден сильно избитый 2-летний мальчик, который сбежал из дома из-за регулярных побоев.

22-летнего отчима нашли и задержали. На суде его арестовали на 2 месяца. Мужчина, который с 1 по 18 июля регулярно избивал малыша, расплакался. Но не из-за раскаяния, а из-за того, что уже был в следственном изоляторе и его это напугало.

На 29-летнюю мать мальчика также возбуждено уголовное дело по статье "неисполнение родительских обязанностей". Женщина знала о побоях, но закрывала на этот факт глаза.

Видео: HUE