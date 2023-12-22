В центре Петербурга 28 и 29 апреля выключат светофор

Речь идет о перекрестке Невский проспект – Лиговский проспект – площадь Восстания.

В Центральном районе Петербурга два дня будет выключен светофорный объект. Об этом 25 апреля рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга".

Речь идет о перекрестке Невский проспект – Лиговский проспект – площадь Восстания. Светофор перестанет работать 28 и 29 апреля в связи с проведением плановых работ.

Убедительная просьба участников дорожного движения быть внимательными и руководствоваться правилами дорожного движения, а также учитывать данную информацию при выборе маршрута движения. Пресс-служба СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга"

Ранее на Piter.TV: в центре Петербурга установлены антивандальные дорожные знаки.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)