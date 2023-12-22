В центре Петербурга установлены антивандальные дорожные знаки

Срок службы покрытия составляет 3 года.

Сегодня, 2 апреля, на Невском проспекте, в Центральном районе Петербурга, установили 36 дорожных знаков, защищенных антивандальным покрытием. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

Первые такие знаки появились на Невском проспекте в 2022 году – тогда их было девять. До конца текущего месяца девять антивандальных дорожных знаков установят в Адмиралтейском районе.

Антивандальное покрытие – специальный состав, который способен защитить поверхность технических средств организации дорожного движения от повреждений, краски, скотча или клея. Обычно на них клеят рекламные объявления. Срок службы покрытия составляет 3 года.

За совершенствованием дорожной системы в Петербурге ежедневно следят шесть подрядных организаций. Не менее двух аварийных бригад в каждом районе города круглосуточно восстанавливают, ремонтируют, очищают знаки и светофоры от рекламы или граффити.

Ранее мы рассказывали о том, что в семи районах Петербурга в 2024 году установят новые светофоры Т7.

Фото: комитет по транспорту Петербурга