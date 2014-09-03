Новые дорожные знаки появятся в трех районах Петербурга с января

В Адмиралтейском Московском и Пушкинском районах изменят схемы движения.

С 1 января 2026 года в Московском, Адмиралтейском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга начнут устанавливать новые дорожные знаки, которые будут применяться в рамках обновленных схем организации дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

В ведомстве уточнили, что СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" запланировала внедрение новых вертикальных дорожных знаков. В частности, речь идет о знаке 6.16.1 "Стоп-линия" и знаке 6.2.1 "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности".

Знак "Стоп-линия" будет использоваться для обозначения места обязательной остановки транспортных средств в условиях плотной городской застройки. В Комтрансе отметили, что в центральных районах города ширина тротуаров часто не позволяет применять стандартный знак 6.16, поэтому новое решение направлено на повышение безопасности пешеходов и сохранение пешеходного пространства.

Знак "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности" предназначен для информирования водителей о допустимой скорости движения на участках с искусственными неровностями, что должно снизить аварийность и повысить комфорт движения.

