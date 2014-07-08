  1. Главная
Выделенные полосы для общественного транспорта появились на Комендантском проспекте
Сегодня, 15:59
Разметку дополнят дорожные знаки, их начали устанавливать сегодня и завершат к 5 октября.

На Комендантском проспекте от Арцеуловской аллеи до Комендантской площади появились выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 22 сентября. 

Разметку дополнят дорожные знаки, их начали устанавливать сегодня и завершат к 5 октября. Указанная часть Приморского района – одна из самых густонаселенных, отдельная полоса ускорит движение 14 маршрутов. 

Выделенные полосы обеспечат беспрепятственный проезд общественного транспорта до метро "Комендантский проспект", что ускорит их передвижение как в будние дни, так и в выходные. 

Александр Петраков, руководитель технического отдела подрядчика 

Приоритетное движение общественного транспорта запустят 10 октября. 

Ранее мы рассказывали о том, что до конца октября в Петербурге обновят более 686 тыс. "квадратов" разметки. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

