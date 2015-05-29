До конца октября в Петербурге обновят более 686 тыс. "квадратов" разметки

За неделю нанесли свыше 1,8 тыс. "квадратов" разметки только в зоне платной стоянки.

Обновление дорожной разметки, запланированное на 2025 год, завершается в Петербурге. Сегодня работы по демаркировке, нанесению и восстановлению выполнены на 97%, рассказали в городском комитете по транспорту 19 сентября.

За неделю нанесли свыше 1,8 тыс. "квадратов" разметки только в зоне платной стоянки. Обновлены обозначения на Клинском проспекте от Рузовской улицы до Московского проспекта и на 11-й Красноармейской улице. А до 20 октября появится более 686 тыс. "квадратов" маркировки по 1094 улицам.

Пластичный материал отечественного производства устойчив к износу и сохраняет яркость цвета.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга