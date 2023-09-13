Электробусный парк на "Ржевке" не сдадут к 2026 году

Строительство электробусного парка в Петербурге задерживается.

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга констатировала, что строительство электробусного парка в производственной зоне "Ржевка" не будет завершено к декабрю 2026 года, как планировалось изначально. Информация опубликована 17 сентября пресс-службой КСП.

Проект предусматривает две площадки, рассчитанные на 366 электробусов. Строительство ведется с 2023 года. На момент проверки первая площадка была готова на 80%, вторая достигла лишь 15% готовности. В течение всего периода стройки график регулярно нарушался, а отдельные работы отставали от графика на полтора-два года.

Компания-подрядчик "Геоизол", которая выполняет работы по парку, находится на грани банкротства. Ранее ГК "Геоизол" реализовывала крупные проекты для Министерства обороны РФ и заключила с администрацией Петербурга контракт на 11,4 млрд руб.

КСП планирует представить рекомендации городской администрации по минимизации финансовых потерь и скорейшему завершению строительства с учетом текущей ситуации.

Ранее мы сообщили о том, что на территории Ржевка-Пороховые на год раньше завершили реконструкцию теплосетей.

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга