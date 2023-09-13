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Электричка сбила подростка в наушниках на станции Ржевка
Сегодня, 14:47
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Электричка сбила подростка в наушниках на станции Ржевка

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Ребенка госпитализировали в городскую больницу.

В Петербурге транспортные полицейские проводят проверку по факту травмирования подростка на станции Ржевка. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

В дежурную часть на выходных поступила информация о том, что электропоезд из Мельничного Ручья в Северную столицу наехал на человека. На месте установили личность пострадавшего: им оказался 15-летний юноша. На момент приближения состава он шел в наушниках вдоль железнодорожного полотна. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Ребенка госпитализировали в городскую больницу.

Сотрудниками Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Ранее мы рассказывали о том, что на станции Пупышево мужчина погиб под электропоездом при переходе путей. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: ржевка, травмирование на путях
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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