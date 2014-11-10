На станции Пупышево мужчина погиб под электропоездом при переходе путей

Следствие предполагает, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Волховском районе Ленинградской области произошёл несчастный случай на железной дороге. Вчера около 13:00 на станции Пупышево электропоезд Волховстрой – Санкт-Петербург сбил 55-летнего жителя Северной столицы. Об этом сообщило Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По предварительной информации, мужчина переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора прямо перед приближающимся составом. Следствие предполагает, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Машинист предпринял экстренное торможение и подавал громкие звуковые сигналы, но избежать столкновения не удалось. В результате происшествия мужчина получил смертельные травмы.

Инцидент вызвал задержку движения электропоезда на 5 минут. В настоящее время сотрудники линейного отдела МВД на станции Волховстрой проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

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Фото: Piter.tv