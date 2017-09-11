Десять электричек выбились из графика на Финляндском направлении

Сбой на перегоне Грузино – Пери задержал поезда до Петербурга.

На Финляндском направлении задерживаются 10 пригородных поездов. Причиной стала вынужденная остановка электрички №6548, следовавшей из Кузнечного в Санкт-Петербург-Финляндский. Как сообщили в Октябрьской железной дороге, поезд остановился в 17:09 на перегоне Грузино – Пери.

Пассажирам предложили воспользоваться другими пригородными поездами, которые следуют по схожему маршруту Из-за происшествия задержка остальных электричек составляет от 14 минут до 1 часа 10 минут. Железнодорожники принимают меры для сокращения времени опоздания составов.

Октябрьская железная дорога принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее на Piter.TV: на станции Сергиево электричка сбила нетрезвого мужчину. Его задело по касательной. В результате пострадавшего госпитализировали в больницу.

Фото: Piter.TV