В Литве электричка заговорила по-русски

На табло поезда Вильнюс — Марцинконис появился русский текст.

В Литве пассажиры электропоезда, следовавшего по маршруту Вильнюс — Марцинконис, обнаружили на бортовых табло объявления на русском языке. На дисплеях отображались сообщения: "Пятница, 4 сентября 2026" и "Следующая остановка". Компания-оператор LTG Link, входящая в структуру национальных железных дорог, принесла официальные извинения за инцидент.

Поясняется, что ошибка произошла из-за человеческого фактора — на одном из старых составов система была активирована с заводскими настройками, что привело к выводу информации на русском языке. В соответствии с внутренним регламентом, все объявления для пассажиров должны дублироваться только на литовском и английском языках. Компания заверила, что подобные сбои в будущем будут исключены.

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Фото: pxhere.com