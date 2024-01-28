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Электричка столкнулась с легковушкой в Красносельском районе
Вчера, 19:37
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Электричка столкнулась с легковушкой в Красносельском районе

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На улице Железнодорожной поезд врезался в автомобиль.

Вечером 1 сентября в Красносельском районе Петербурга произошло столкновение электрички с легковым автомобилем. Сообщение о ДТП поступило в МЧС в 18:33.

Авария случилась у дома №2 на улице Железнодорожной. На месте работают восемь спасателей и две единицы техники. В результате происшествия есть пострадавшие, их число и состояние уточняются.

Ранее мы сообщали, что Каменева была найдена убитой в собственном доме. По данным СМИ, по подозрению задержан знакомый ее 17-летнего сына. Ранее журналисты из газеты "Известия" сообщили о том, что женщина была найдена убитой в собственном доме. 

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп, электричка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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