МГУ сообщил о гибели доцента Анны Каменевой

Ранее СМИ рассказали об убийстве, произошедшем в деревне Жуковка.

Доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ Анна Каменева трагически погибла в возрасте 43 лет. Соответствующие данные приведены на официальном сайте факультета российского высшего учебного учреждения. Ранее журналисты из газеты "Известия" сообщили о том, что женщина была найдена убитой в собственном доме. Преступление совершено на территории деревни Жуковка в Московской области. В СМИ добавили, что по подозрению задержан знакомый ее 17-летнего сына.

С прискорбием сообщаем, что трагически погибла Анна Николаевна Каменева - доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ. <...> Для факультета, коллег и учеников Анны Николаевны ее гибель стала невосполнимой утратой. Анна Николаевна навсегда останется в нашей памяти сообщение вуза

Напомним, что Анна Каменева была вдовой бывшего вице-премьера Дагестана и бывшего депутата Государственной думы Гаджи Махачева. Она родилась в 1983 году. В 2005 году россиянка с отличием окончила юридический факультет МГУ, а в 2009 году защитила кандидатскую диссертацию. С 2011 года работала доцентом Высшей школы государственного аудита МГУ. Также Анна Каменева являлась автором восьми книг и более 40 научных статей.

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Фото: Piter.tv