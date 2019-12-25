Один житель Подмосковья погиб, еще 6 пострадали в результате атак дронов ВСУ

Андрей Воробьев рассказал подробности о состоянии шести пострадавших.

Один человек погиб в результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на территории Московской области. Соответствующими данными с подписчиками в социальных сетях поделился местный губернатор Андрей Воробьев. Российский чиновник объяснил, что трагедия зафиксирована в поселке адумля Солнечногорского округа. Там скончался 20-летний местный житель. Местные власти добавили, что за минувшую ночь в 16 муниципалитетах региона удалось сбить 185 БПЛА противника.

Этой ночью Подмосковье подверглось атаке беспилотников. Силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы над территорией Московской области уничтожены и подавлены 185 БПЛА в 16 муниципалитетах. <...> Сил семье пережить эту тяжелую утрату Андрей Воробьев, глава Подмосковья.

Глава Подмосковья выразил искренние соболезнования родным и близким жертвы атаки ВСУ. Также сообщается о шести пострадавших. В Покровском пациент с осколочными ранениями доставлен в больницу. В Истре госпитализированы двое жителей Ядромина и Горок. Одному из раненых предстоит операция. Также в деревне Ляхово Домодедовского округа медицинская помощь потребовалась трем людям. После осмотра и оказания помощи эти лица отказались от госпитализации.

Меркурис: ВСУ уже не пытаются сбивать российские дроны над Киевом.

Фото: Telegram / Воробьев Live