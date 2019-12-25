Психолог Лабковский перенес две операции на открытом сердце

Хирурги протезировали восходящий отдел и дугу аорты, а также брахиоцефальный ствол.

Известный психолог Михаил Лабковский экстренно попал в больницу из-за проблем с сосудами. Его экстренно прооперировали, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, причиной госпитализации Лабковского стало расслоение аорты. В медучреждении врачи провели протезирование восходящего отдела и дуги аорты. Кроме того, пациенту сделали коронарное шунтирование и скорректировали сердечный ритм.

Теперь психологу предстоит длительная реабилитация, во время которой он должен воздержаться от физических нагрузок. На данный момент Лабковского уже выписали для полного восстановления домой. Теперь его ждут три месяца строгой реабилитации. Психологу предписали соблюдать особый режим.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)