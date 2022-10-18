Боец MMA Александра Емельяненко попал в больницу

У спортсмена обострились проблемы со спиной.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко оказался в больнице из-за проблем со спиной. Об этом сообщил ТАСС.

В команде спортсмена подтвердили его госпитализацию. Они отметили, что у Александра обострились проблемы со спиной и есть грыжа. Позже Емельяненко вышел в соцсети и сообщил, что проходит лечение в больнице.

В 2025 году 44-летнему бойцу сделали операцию на позвоночнике, поэтому некоторое время ему пришлось передвигаться на инвалидной коляске. На счету Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в ММА. Также он выступал в боксе и в боях на голых кулаках.

Ранее скандальный боец MMA Вячеслав Дацик обвинил Александра Емельяненко и его брата Федора в договорных боях.

Фото: Magnific