Александр Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу в первом раунде AMC Fight Nights 106

Россиянин попросил реванш и получил согласие.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко потерпел поражение от бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106.

Поединок прошел 27 ноября в Сыктывкаре и завершился в первом раунде после того, как бразильский боец провел удушающий прием своему оппоненту. Бой завершился на отметке 3:59 минуты.

После поражения Емельяненко попросил у Сантоса реванш и получил согласие. Последний также вызвал на бой Магомеда Исмаилова.

Всего на счету 40-летнего россиянина 28 побед, девять поражений и одна ничья. В активе 32-летнего бразильца – 17 побед, шесть поражений и также одна ничья.

Ранее лыжники Червоткин и Большунов выиграли серебро и бронзу на этапе Кубка мира.

Видео: Youtube/FIGHT NIGHTS GLOBAL TV