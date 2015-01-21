Суд вынес приговор бойцу ММА по делу об осквернении памятника

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор бойцу ММА Зауру Исмаилову по делу об осквернении памятника. Об этом сообщили в пресс-службе Суды общей юрисдикции столицы.

Отмечается, что Исмаилов выложил на личной странице в социальной сети видео, на котором он проводит тренировку и наносит несколько ударов по одной из фигур памятника "Ветеранам МЧС России". Монумент установлен на Кременчугской улице. В зале суда задержанный боец признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Решением суда Исмаилову назначили наказание в виде принудительных работ на 1,5 года. Также сообщается, что 10% от его зарплаты удержат в доход государства.

Ранее мы сообщали, что петербуржец получил 14 лет колонии за попытку помочь ЦРУ.

Видео: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы