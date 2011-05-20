Петербуржец получил 14 лет колонии за попытку помочь ЦРУ

Суд вынес приговор Ивану Карташову, признанному виновным в госизмене. Мужчина пытался передать иностранной разведке секретные данные об объектах и беспилотниках.

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор Ивану Карташову, признав его виновным в государственной измене. Информация об этом появилась в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Фигурант проведет в колонии строгого режима 14 лет и выплатит штраф в размере 400 тысяч рублей.

Карташова задержали еще в декабре 2024 года. По данным следствия, он, будучи несогласным с политическим курсом страны, намеревался продать иностранным спецслужбам документы закрытого характера. Речь шла об информации, касающейся определенного объекта и комплексов беспилотных летательных аппаратов. Для реализации замысла мужчина обратился к знакомому с просьбой помочь выйти на связь с представителями иностранных разведок.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что Карташов вел переписку по электронной почте и в мессенджере с сотрудником ЦРУ США. В своих сообщениях он открыто заявлял о желании сменить политический режим в России и направил собеседнику ряд электронных файлов. Изначально дело возбудили по статье о сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе, но позднее обвинение переквалифицировали на более тяжкое — государственная измена.

Разбирательство проходило в закрытом режиме из-за грифа "Совершенно секретно" на материалах дела. В суде Карташов фактически признал вину, однако заявил, что не считает себя предателем. По его словам, он лишь хотел обмануть иностранную сторону и получить деньги, не собираясь наносить ущерб Родине.

