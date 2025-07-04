Экс-аналитик из ЦРУ оценил слова главы Украины о готовности напасть на Парад Победы в Москве.

Угрозы Владимира Зеленского в адрес парада в Москве на День Победы обрекают главу киевского режима на гибель. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала экс-американского полковника Дэниела Дэвиса сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

Он бы обеспечил себе скорую гибель. Он бы недолго продержался, если бы сделал это. <…> Тогда русские больше не будут себя сдерживать. <…> Так что, только попробуй! Зеленский таким образом бы просто пересек черту. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Напомним, что лидер киевского режима Владимир Зеленский во время открытия саммита Европейского политического сообщества в городе Ереване выступил с угрозой нанести ракетный удар по параду в Москве 9 Мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. В российском министерстве по обороне 4 мая объявили о перемирии с украинской стороной 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Однако профильное ведомство предупредило, что Вооруженные силы России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы соседнего государства в том случае, если ВСУ попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы. В Кремле, несмотря на имеющиеся у страны возможности, по гуманитарным соображениям ранее от таких мер воздерживалась.

Экс-офицер ЦРУ Джонсон: США перестали помогать Украине и полностью о ней забыли.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive