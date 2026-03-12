Двоих мужчин подозревают в ограблении женщины в отеле на Курской улице

Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами головы.

Росгвардейцы Фрунзенского района задержали двоих мужчин, ограбивших постоялицу отеля. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 12 марта к сотрудникам вневедомственной охраны обратился персонал гостиницы на Курской улице. По словам сотрудников, нетрезвые гости нанесли побои 45-летней женщине, после чего похитили у нее ювелирные украшения, смартфон и ключи от машины.

На набережной Обводного канала поймали злоумышленников 39 и 47 лет, их доставили в отдел полиции. А пострадавшую госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами головы.

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии