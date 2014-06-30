  1. Главная
Петербуржец, похитивший телефон в пекарне, отправлен в колонию на 2 года
Сегодня, 12:49
Петербуржец, похитивший телефон в пекарне, отправлен в колонию на 2 года

Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 8 тыс. рублей.

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 

По информации надзорного ведомства, в июле 2025 года фигурант был в пекарне на проспекте Науки, 30. Возле прилавка он заметил чужой телефон на зарядке и забрал мобильное устройство себе. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 8 тыс. рублей. 

Виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее на Piter.TV: раскрыта кража часов за 15 тыс. рублей в петербургском аэропорту Пулково. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Фото: Piter.TV 

