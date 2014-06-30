Петербуржец, похитивший телефон в пекарне, отправлен в колонию на 2 года

Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 8 тыс. рублей.

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

По информации надзорного ведомства, в июле 2025 года фигурант был в пекарне на проспекте Науки, 30. Возле прилавка он заметил чужой телефон на зарядке и забрал мобильное устройство себе. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 8 тыс. рублей.

Виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.TV