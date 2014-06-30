Раскрыта кража часов за 15 тыс. рублей в аэропорту Пулково

Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу смарт-часов в аэропорту Пулково. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, сообщили в УТ МВД России по СЗФО 12 марта.

В дежурную часть обратился 41-летний местный житель, заявивший о похищении его устройства. Ущерб составил порядка 15 тыс. рублей. Выяснилось, что мужчина при прохождении досмотра забыл забрать электронные часы. В это время 40-летняя уроженка Перми забрала гаджет и присвоила себе.

Похищенное изъято и будет возвращено владельцу. Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Фото: Piter.TV