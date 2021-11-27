Лыжники Червоткин и Большунов выиграли серебро и бронзу на этапе Кубка мира

Россияне также заняли 5, 6 и 8 места в гонке на 15 км в Руке.

Российские лыжники Алексей Червоткин и Александр Большунов выиграли серебро и бронзу на этапе Кубка мира. Спортсмены смогли завоевать второе и третье место в гонке на 15 километров, которая проходила в классическом стиле с раздельным стартом. Турнир состоялся 27 ноября в финской Руке. Представители РФ повторили свой результат за 2020 год.

Алексею Червоткину данный результат позволил выполнить отборочный норматив для участия в Олимпиаде-2022 года, которая состоится в Пекине. Победу в гонке одержал хозяин соревнований - фин Ииво Нисканен.

Напомним, что еще один россиянин Сергей Устюгов продемонстрировал зрителям пятый результат. В его профессиональной карьере данный этап стал лучшим. Ранее он занимал седьмое место на соревнованиях в Тоблахе, которые проводились в 2015 году. В топ-10 текущего года также попали ещё двое россиян: Илья Семиков стал шестым по счету, а Иван Якимушкин - восьмым.

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Фото и видео: YouTube / Trener Sharapov