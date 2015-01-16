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Гонщик Формулы-1 Мазепин пообщался с Хабибом в Instagram

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Боец ответил гонщику на сторис.

Российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин пообщался с Хабибом Нурмагомедовым в Instagram. Спортсмен в сторис на собственном аккаунте сделал обращение к экс-чемпиону UFC в легкой весовой категории. Хабиба гонщик счел примером для всех. Таким мнением он поделился с подписчиками после тренировки.

Надо проверить тебя.

ответ Хабиба на сторис

Никита Мазепин сделал отсылку к одной из известных фраз бойца. Он заявил: "Просто отправь мне локацию". Это высказывание часто можно встретить в постах Хабиба.

Россиянин Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка мира.

Фото и видео: Instagram / nikita_mazepin
 

Теги: никита мазепин, формула-1, хабиб нурмагомедов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт,

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