Гонщик Формулы-1 Мазепин пообщался с Хабибом в Instagram

Боец ответил гонщику на сторис.

Российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин пообщался с Хабибом Нурмагомедовым в Instagram. Спортсмен в сторис на собственном аккаунте сделал обращение к экс-чемпиону UFC в легкой весовой категории. Хабиба гонщик счел примером для всех. Таким мнением он поделился с подписчиками после тренировки.

Надо проверить тебя. ответ Хабиба на сторис

Никита Мазепин сделал отсылку к одной из известных фраз бойца. Он заявил: "Просто отправь мне локацию". Это высказывание часто можно встретить в постах Хабиба.

Россиянин Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка мира.

Фото и видео: Instagram / nikita_mazepin

