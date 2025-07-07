Музыкант выступил в классическом составе Black Sabbath.

Рок-певец Оззи Осборн дал прощальный концерт в Бирмингеме в рамках шоу Back to the Beginning. Мероприятие продолжалось около 10 часов и собрало на одной сцене несколько популярных групп.

Озборн выступил на сцене вместе с классическим составом Black Sabbath. В прошлом 76-летний музыкант был солистом группы. Также в рамках шоу выступали Metallica, Guns N" Roses, Alice in Chains и другие коллективы.

Напомним, в 2023 году Оззи Озборн объявил о завершении концертной деятельности. Решение было принято в связи с ухудшением здоровья музыканта в результате полученной еще в 2019 году травмой позвоночника.

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Видео: YouTube / Will Imrie