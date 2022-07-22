Певица установила рекорд по количеству дуэтов в истории российской эстрады.

Певица Татьяна Буланова вошла в "Книгу рекордов России". Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Отмечается, что Буланова установила рекорд по количеству дуэтов в истории российской эстрады. Всего за свою карьеру она записала 114 песен, исполненных с различными артистами. В их числе были Михаил Боярский, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Людмила Зыкина и другие. Также в пресс-службе проекта подчеркнули, что Буланова исполняла песни в разных жанрах от поп-музыки до шансона.

Ранее мы сообщали, что певица Ани Лорак получила российское гражданство.

Фото: ВКонтакте / Татьяна Буланова